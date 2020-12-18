بارقة أمل .. مصدر بالجبلاية يكشف: محاولات لإقناع الـ كاف بإقامة مباراة منتخب الشباب أمام تونس

وقال المصدر ذاته، إن هناك محاولات تجرى من قبل اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد لإقناع الكاف بإقامة المباراة بين مصر وتونس مجددا، بعد إخضاع لاعبي شباب الفراعنة إلى مسحة كورونا جديدة خلال الساعات القادمة.
وقررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد، استمرار الدكتور جمال محمد علي في رئاسة بعثة المنتخب الوطني للشباب المشاركة حاليا في بطولة شمال افريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية للشباب، كما قررت اللجنة تدعيم البعثة بإداري إضافي من المقرر أن يلحق بالبعثة صباح الأحد.
من جهته طمأن المهندس مجاهد أعضاء البعثة إلى أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لم يبت حتى الآن في مصير مباراة مصر وتونس التي لم تقم في موعدها اليوم بسبب نقص عدد لاعبي المنتخب الوطني.
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