طائرة الزمالك يتوج ببطولة الجيزة للناشئين

ويخوض الفريق جولته الختامية بالبطولة أمام صيد الدقي مساء الأحد المقبل وتعتبر مجرد تحصيل حاصل من جانبه، أشاد حماده مجاهد المدير الفني للفريق بجميع لاعبي الفريق، مؤكدا أنهم بذلوا قصارى جهدهم لتحقيق البطولة.
وأشار مجاهد الي انه يطمح إلى تحقيق العديد من البطولات للزمالك لذا طلب من لاعبيه الاستعداد لبطوله الجمهورية التي لم يتم تحديد مواعيدها حتى الآن.
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