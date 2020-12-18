كان خفي.. مساعد مدرب الأهلي يكشف دور موسيماني في مباراة غزل المحلة

علق كافين جونسون مساعد بيتسو موسيماني في جهاز الأهلي على أداء الفريق أمام غزل المحلة فى الجولة الثانية ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال جونسون فى المؤتمر الصحفي ، اننا نعمل كفريق واحد حتي فى غياب موسيماني وهو دائما متواجد معنا بفنياته في مجريات المباراة ، معلقا ، كان معنا بشكل خفي.

وأضاف: اننا لم نظهر بالشكل الذي نريده في الشوط الأول ، وغزل المحلة فريق طموح وهددنا بالمرتدات وكاد يسجل، ولم ندور الكرة بالشكل المطلوب.

وتابع: فى الشوط الثاني سجلنا 3 أهداف بطريقة رائعة ولكن أيضا الأداء لم يكن كما نريد.

وأشار جونسون ، الي ان اصابه عمرو السولية التي تعرض لها قبل المباراة تجددت مرة أخري وكان يعاني منها وخلال الاحماء شعر بألم من جديد ولذلك فضلنا اراحته للحفاظ عليه.