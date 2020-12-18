حضر المباراة النهائية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصرى للاسكواش و محمد رائف مدير البطولة التي أقيمت خلال الفترة من 13 ديسمبر الى 18 الجارى بمشاركة 32 لاعبا.
وعبر فارس دسوقى عن سعادته الكبيرة بتحقيق هذا الإنجاز، قائلا: اجمل لحظات حياتى هى لحظة التتويج بالبطولات".
ووجه محمد رائف مدير عام البطولة الشكر لمن ساهم فى نجاح البطولة فى ظل اقامتها ومعاناة العالم من فيروس كورونا، مضيفا أن بطولة بلاك بول أصبحت واحدة من أهم سبع بطولات اسكواش فى العالم وتحظى على اهتمام كبير من جميع وسائل الإعلام سواء المحلية أو العالمية، مؤكدا أن بطولة بلاك للسيدات التى انتهت فعاليتها يوم 12 ديسمبر الماضى حققت نجاحا باهرا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فارس دسوقي بطلا لـ بلاك بول الدولية للاسكواش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.