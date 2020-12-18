أخبار الزمالك.. تجديد عقد فرجاني ساسي.. طاقم تحكيم كونغولي لمواجهة بطل تشاد بدوري أبطال أفريقيا

يستعرض "دوت الخليج" أبرز الأخبار المحلية والإفريقية والتي تخص جماهير نادي الزمالك ، والتي نشرت اليوم الجمعة ، وذلك من خلال السطور التالية :.
توصل مسئولو الكرة بنادي الزمالك مع الدولي التونسي فرجاني ساسي ومهند عون وكيله إلى تجديد تعاقد ساسي مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.
وتم الاتفاق على تجديد تعاقد فرجاني ساسي مع الزمالك لمدة موسم واحد مقابل مليون و550 ألف يورو.
وأكد مصدر مطلع أن توقيع العقود مع اللاعب سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة وقبل مباراة الأهلي نهاية الشهر الجاري في بطولة الدوري الممتاز والمقرر إقامتها مساء يوم 28 ديسمبر على ستاد برج العرب.
أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تغييرات في طاقم التحكيم الكونغولي المكلف بإدارة مباراة الزمالك وجازيللي التشادي في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل.
ويقود اللقاء طاقم تحكيم كونغولي بقيادة يانيك مالالا كابانجا حكما للساحة ويعاونه سفاري أوليفر مساعد أول وتم تغيير المساعد الثاني ليصبح دياسيوا دادي بدلا من نجيلا جيليان ويتواجد كيبينحو نومبي حكم رابع وتم تغيير المراقب ليكون المصري هاني محمد الشهيدي بدلا من نجويمبا جيرمان من أفريقيا الوسطي.
انتقد خالد الغندور المستوى الفني للاعب حميد أحداد الذي ظهر به مع نادي الزمالك أمام بيراميدز، أمس، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.
وقال خالد الغندور في برنامج "زملكاوي":" باتشيكو مصمم على البدء بـ حميد أحداد، لا أريد ظلم اللاعب، لكن أرى أن لعب حميد مش لايق على نادي الزمالك، لكنه قد يكون لائقا مع الفرق المغربية".
وتابع الغندور:" لا أريد ظلم اللاعب، لكن مع احترامي للإدارة السابقة، اللاعب تلقى أكثر من عرض ولم يتم بيعه".
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