بيكهام: جاهزون للفوز في النيجر.. وسعيد بالمشاركة الأولى مع الأهلي

أبدي أحمد رمضان بيكهام، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالاهلي سعادته بفوز فريقه أمام غزل المحلة في الجولة الثانية من الدوري الممتاز.
وقال بيكهام إن فريق غزل المحلة من الفرق الكبيرة في الدوري، والمباراة كانت صعبة في البداية، ولكن التغييرات جاءت لتحسين أداء الفريق وتغيير النتيجة، ليتحقق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث.
وأوضح بيكهام أنه عاد مرة أخرى للأهلي لتحقيق البطولات، مؤكدًا أنه مستعد للتواجد في جميع المراكز في الملعب، والأهم هو فوز الفريق في المباريات.
وتابع أن الفريق جاهز للمشاركة الإفريقية، مشيرًا إلى أن السفر إلى النيجر صعب، ولكن لاعبو الأهلي جاهزون للفوز في أولى مباريات البطولة.
واختتم بيكهام تصريحاته بأنه سعيد بالمشاركة الأولى مع الفريق، ووعد جماهير الأهلي ببذل المزيد من الجهد لتحقيق الفوز وحصد البطولات لإسعادهم.
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