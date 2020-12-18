وزير الرياضة يشهد ختام بطولة بلاك بول الدولية للإسكواش

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على حضور ختام بطولة "بلاك بول" الدولية للرجال ،والتي استضافتها مصر في الفترة 13-18 ديسمبر الجاري بمشاركة 32 لاعب من المصنفيين على العالم، ويبلغ مجموع جوائزها 112.5 ألف دولار.
وجاءت المباراة النهائية مصرية خالصة حيث جمعت بين اللاعب علي فرج المصنف الأول علي العالم، واللاعب فارس دسوقي، وانتهت بفوز الدسوقي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين.
وأكد الدكتور أشرف صبحي نجاح مصر في استضافة البطولات الرياضية الدولية الكبرى في ظل التحديات الراهنة، مع الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا.
وهنأ الوزير لاعبي مصر في الإسكواش على الأداء المعهود منهم، وفوزهم بألقاب البطولات الدولية التي يشاركون بها ، والحفاظ على تربعهم على عرش الإسكواش العالمي، مشيدًا باللجنة المنظمة لبطولة بلاك بول الدولية للإسكواش، والقدرة على نجاح البطولة على مختلف الأصعدة.
وقام وزير الشباب والرياضة بمشاركة عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للإسكواش ، ومسئولي الاتحاد الدولي للعبة، ورئيس نادي بلاك بول للإسكواش بتقديم جوائز البطولة للفائزين.
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