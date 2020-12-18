سيدات يد الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة هليوبوليس.. غدا

اختتم الفريق الأول لكرة اليد للسيدات بنادي الزمالك بقيادة قاسم ابراهيم المدير الفني تدريباته اليوم الجمعه، بملاعب النادي المفتوحه. يأتي هذا استعدادا لمباراته امام فريق هليوبوليس المقررة إقامتها في السادسه مساء غد السبت بنادي هليوبوليس ضمن منافسات الجولة 17 للدوري العام. وحرص قاسم ابراهيم علي القاء محاضره فنيه علي لاعبات الفريق ومناقشة بعض التعليمات الفنيه والخطط التكتيكية لتنفيذها بالمباراة.

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