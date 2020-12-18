أبدى الإعلامي طارق يحيى مقدم برنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك؛ استيائه مما حدث مع منتخب مصر للشباب.
وقال يحيى عبر برنامج زملكاوي المذاع على قناة الزمالك، إن ما حدث من اللجنة الطبية بشمال أفريقيا مع منتخب الشباب أمر غير مقبول".
وتابع قائلا :" ما حدث مع منتخب الشباب فضيحة وأن اللجنة ادعت أن هناك تضارب فى مسحة لاعب من منتخب مصر وبالتالي قرروا عدم إلغاء المباراة ، قائلا:" أيه اللي بيحصل ضد منتخب الشباب أنتوا قتلتوا حلم جيل كامل للاعبي منتخب الشباب وما حدث غير مقبول ويجب أن يكون هناك وقفة معاهم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طارق يحيى: ما حدث مع منتخب الشباب فضيحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.