طارق يحيى: ما حدث مع منتخب الشباب فضيحة

أبدى الإعلامي طارق يحيى مقدم برنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك؛ استيائه مما حدث مع منتخب مصر للشباب.

وقال يحيى عبر برنامج زملكاوي المذاع على قناة الزمالك، إن ما حدث من اللجنة الطبية بشمال أفريقيا مع منتخب الشباب أمر غير مقبول".

وتابع قائلا :" ما حدث مع منتخب الشباب فضيحة وأن اللجنة ادعت أن هناك تضارب فى مسحة لاعب من منتخب مصر وبالتالي قرروا عدم إلغاء المباراة ، قائلا:" أيه اللي بيحصل ضد منتخب الشباب أنتوا قتلتوا حلم جيل كامل للاعبي منتخب الشباب وما حدث غير مقبول ويجب أن يكون هناك وقفة معاهم".