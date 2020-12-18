نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على قائمة نادي تلا استعداداً للقسم الرابع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الكروي الأول بنادي تلا الرياضي، لخوض منافسات الموسم الجديد من مسابقة دوري القسم الرابع لكرة القدم بالمنوفية.

وصرح رشاد عابدين رئيس مجلس الإدراة لـ "الفجر الرياضي" أن قائمة فريق تلا تتضمن 25 لاعب وهم، أسامة الرفاعي، وعبد الحميد ندا، وابراهيم الجيزاوي، في حراسة المرمى، وشعبان بلوز، وعثمان خليفة، ومسلم الكوت، واحمد ثابت، ونصطفى صلاح دومه، ومحمود شرف، ومحمود عبد الحفيظ، وأحمد النوتي، ووليد حجازي، ومحمود الجندي، وكريم جمال، ومحمود النفيلي، وطارق نشأت، ومحمد فوده، ومحمد عسر، بجانب بعض اللاعبين الناشئين مواليد 2001.

وتتضمن قائمة الصفقات الجديدة، ابراهيم الجيزاوي، وعبد الحميد ندا، ومحمود مرسي، ومحمود البابلي، وهشام عبد المعطي.