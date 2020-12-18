نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بيراميدز المقبلة في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي بيراميدز لدخول مواجهة نارية في الجولة المقبلة من مسابقة الدوري الممتاز، حيث سيلتقي مع الصاعد حديثا فريق سيراميكا كليوباترا، يوم الأحد 27 ديسمبر على ستاد السويس.

وقد تعادل بيراميدز بالأمس أمام نادي الزمالك، بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد الدفاع الجوي.

ولكن سيواجه بيراميدز، فريق الاتحاد الليبي قبل مباراة سيراميكا، يوم الثلاثاء 22 ديسمبر على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات ذهاب دور ال32 من مسابقة الكونفدرالية.

ولم يحقق بيراميدز هذا الموسم اي فوز حتى الآن، حيث خاض مباراتين تعادل في لقاء أمام الزمالك، وخسر الأخرى أمام الاتحاد السكندري.