جدول ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء مباراة الأهلي وغزل المحلة

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محمد سياف - ابو ظبي - جدول ترتيب الدوري المصري، كثير ما يبحث عنه محبي وعشاقي كرة القدم المصرية، واليوم انتهت مباريات الجولة الثانية من بطول الدوري العام المصري لعام 2021، حيث أستطاع النادي الأهلي تسجيل ثلاثة أهداف في شباك غزل المحلة ليتصدر النادي الأهلي المصري جدول ترتيب الدوري بعد انتهاء مباريات الأسبوع الثاني من بطولة الدوري الممتاز المصري 2021.

جدول ترتيب الدوري المصري في ختام مباريات الأسبوع الثاني من بطولة الدوري العام 2021:-

حل فريق النادي الأهلي كعادته في المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط، بينما جاء في المركز الثاني فريق سيراميكا كليوبترا برصيد 6 نقاط وبفارق هدف واحد عن النادي الأهلي ثم فريق نادي أسوان في المركز الثالث برصيد 6 نقاط أيضاً وبفارق ثلاثة أهداف عن النادي الأهلي.

بينما يحتل فريق الزمالك في المركز الرابع برصيد 4 نقاط ثم فريق الاتحاد السكندري في المركز الخامس برصيد 4 نقاط وبفارق هدف عن نادي الزمالك، بينما جاء فريق وادي دجلة في المركز السادس.

بينما جاء فريق انبي في المركز السابع، ثم فريق الإسماعيلي في المركز الثامن، ثم فريق الجونة في المركز التاسع، ويمكن التعرف على ترتيب باقي فرق الدوري المصري في الجدول كما يلي:-

من جهة أخري فقد أستطاع النادي الأهلي الفوز على فريق غزل المحلة بنتيجة ثلاثة أهداف للنادي الأهلي مقابل لاشىء لنادي غزل المحلة وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين منذ قليل ضمن ختام مباريات الجولة الثانية من مباريات الدوري العام المصري موسم 2021.