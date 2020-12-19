جمال محمد علي: الحكم ألغى مواجهة تونس رغم إبلاغ المراقب لنا بإقامة المباراة

كشف جمال محمد علي، رئيس بعثة منتخب الشباب في تونس، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن إلغاء مباراة مصر وتونس في بطولة شمال أفريقيا. وقال جمال محمد علي في تصريحات عبر برنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "الحكم ألغى مواجهة تونس رغم ابلاغ المراقب لنا باقامة المباراة". وأوضح:"المراقب راجع جوازات السفر وأوراق مسحات كافة اللاعبين وبلغنا بإقامة الى المباراة ولكن تفاجئنا بقرار الحكم".

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