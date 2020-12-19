افتتح أوانوي التسجيل لـ يونيون برلين بهدف في الدقيقة 57، قبل أن يعادل الموهبة الشابة يوسف موكوكو النتيجة لبروسيا دورتموند في الدقيقة 60، ليصبح أصغر لاعب يسجل هدفًا في تاريخ البوندلسليجا بعمر 16 سنة و28 يوما.
يذكر أن موكوكو هو أصغر لاعب يشارك في بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الألماني.
وفي الدقيقة 78 أحرز فريدريك الهدف الثاني لـ يونيون برلين، ليجلب لفريقه نقاط المباراة الثلاث.
وبتلك اللنتيجة، ارتفع رصيد يونيون للنقطة 21 في المركز الخامس، فيما توقف رصيد بروسيا دورتموند عند النقطة 22 في المركز الرابع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بوروسيا دورتموند يخسر من يونيون 1-2 في الدوري الألماني.. ورقم قياسي لـ موكوكو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.