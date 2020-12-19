أحمد بلال: مصر مش مسيطرة في كاف.. ومنتخب الشباب كان الضحية

قال أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، إن الاتحاد المغربي والتونسي واتحادات شمال أفريقيا لها كلمة رنانة في قرارات الاتحاد الأفريقي كاف وآخر الدلائل إقامة السوبر الأفريقي في قطر.
وأكد أحمد بلال في تصريحات عبر برنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "اتحاد الكرة المصري مش مسيطر وكيف نقول إننا المتسببين في رحيل عيسى حياتو".
وتابع: "منتخب الشباب ضحية عدم اتخاذ اتحاد الكرة المصري قرارات حاسمة".
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