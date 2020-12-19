نشر موقع "دوت الخليج" على مدار اليوم، الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والتي جاءت كالتالي:

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" الغاء مباراة منتخب مصر الشباب أمام نظيره التونسي ، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة، شمال أفريقيا. قرر الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، اختيار اللجنة الثلاثية الجديدة لإدارة تحاد الكرة بعد رحيل اللجنة التي ترأسها عمرو الجنايني خلال الفترة الماضية. حقق الأهلي فوزا مستحقا على غزل المحلة بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام في الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز. كشفت مصادر مقربة من عصام الحضري حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، عن شرائه لنادي ليوا إف سي في دوري الدرجة الثانية الإماراتي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الرياضة.. الأهلي يفوز على غزل المحلة.. الكاف يلغي مباراة مصر وتونس.. عصام الحضري يشتري ناديا إماراتيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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