أحمد بلال ساخرا: مصر لم تطبق الفار حتى الآن.. ما يحدث مهزلة

انتقد أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، تطبيق الحكام المصريين تقنية الفار في مباريات الدوري المصري وخاصة في الفترة الماضية.
وأكد أحمد بلال في تصريحات عبر برنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار : "مصر لم تطبق تقنية الفار حتى الآن ما يحدث مسخرة ولا يمس تقنية الفار على الإطلاق".
وتابع:"لا يتم بث الاعادات أمام الجماهير ولكن يقوموا ببث ردود أفعال اللاعبين، ومصر لن تنجح في تطبيق تلك التقنية ومصر البلد الوحيدة التي تعترض على الفار".
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