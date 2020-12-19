أتلتيك بيلباو يفوز على هويسكا 2-0 في الدوري الإسباني

فاز أتلتيك بيلباو على نظيره هويسكا بهدفين نظيفين، في افتتاح الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم " لا ليجا" .

كودرو افتتح التسجيل لـ أتلتيك بيلباو في الدقيقة 86 من ضربة جزاء، قبل أن يؤكد زميله نونيز انتصار فريقه بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 92.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد بيلباو للنقطة 17 في المركز التاسع، بينما توقف رصيد هويسكا عند 11 نقطة في المركز العشرين والأخير.

وكانت قرعة كأس السوبر الإسباني قد أسفرت عن مواجهة فريق أتلتيك بيلباو لنظيره ريال مدريد بطل الدوري الإسباني في دور نصف النهائي.