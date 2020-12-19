بعد استبعاده .. شاهد فرحة السولية بفوز الأهلي على غزل المحلة

دفع المدرب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، بـ حمدي فتحي بدلا من عمرو السولية بعد الاصابه التي لحقت به اثناء عملية الاحماء قبل مباراة الفريق امام غزل المحلة والتي انتهت بفوز المارد الاحمر بثلاثية نظيفة .

ورصدت عدسة دوت الخليج احتفال السولية مع محمود كهربا عقب تسجيله الهدف الثاني في اللقاء ، وفرحته به بعد ان اضاع كهربا اكثر من فرصة للتهديف.

حقق الأهلي فوزا مستحقا على غزل المحلة بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام في الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز. وافتتح الأهلي التهديف فى الدقيقة 49 عن طريق محمد شريف بعد تمريرة رائعة من علي معلول ليتوغل ويراوغ حارس مرمي غزل المحلة ويسددها بإتقان لتسكن الشباك. وأضاف الأهلي الثاني فى الدقيقة 69 عن طريق كهربا من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء. وجاء الهدف الثالث لـ الأهلي فى الدقيقة 80 عن طريق محمد شريف بعد خروج خاطئ من البشبيشي حارس مرمي غزل المحلة وليمررها قفشة لـ شريف فيسددها علي الفور، معلنا الهدف الثالث لـ الأهلي. وبهذه النتيجة يتصدر النادي الأهلي جدول المسابقة برصيد 6 نقاط متساويا مع سيراميكا كليوباترا بفارق الأهداف التي يأتي فى المركز الثاني، ويتجمد غزل المحلة فى المركز السادس عشر برصيد نقطة وحيدة.

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