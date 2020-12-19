الرياضة

تعرف على موعد مباراة الزمالك في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لبداية مشواره الإفريقي لهذا الموسم، نحو حلم تحقيق اللقب القاري السادس في تاريخ القلعة البيضاء، لاسيما بعد خسارة النسخة الأخيرة أمام الأهلي الغريم التقليدي.

موعد مباراة الزمالك ضد غزالة التشادي في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا

ويواجه الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك منافسه غزالة التشادي ضمن إطار منافسات دور الـ32 من النسخة الحالية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الذهاب لدور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بين الزمالك وغزالة التشادي، يوم 23 ديسمبر الجاري في القاهرة.

وفي نفس السياق تقرر إقامة مواجهة الإياب لدور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بين الزمالك وغزالة، أحد يومي 5 أو 6 من شهر يناير المقبل.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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