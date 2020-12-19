نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشهداء يستعد للقسم الرابع بقائمة تضم 24 لاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل فريق نادي الشهداء فترة الإعداد، قبل إنطلاق مباريات الموسم الجديد من منافسات دوري القسم الرابع بالمنوفية، بقيادة المدير الفني سعيد سبيكة وجهازه المعاون، الذي يضم، محمود السندبيسي، وعادل جاب الله، ويوسف الغرياني، وتامر القفل.

وقال علي قنعر رئيس نادي الشهداء، ومدير الكرة، أن قائمة الشهداء تشهد تواجد 24 لاعب وهم، عبد الله جمعه، وأحمد نصر، حارسا مرمى، مراد عبد الرسول، أحمد عبد المجيد، محمد رسلان الخولي، أحمد موسى الزيات، محمود سمير، محمود شعير، عمرو علاء، هادي الدهشان، محمد السيد الشيخ، محمد ابراهيم، محمد جمال العبد، محمد شعبان المزين، محمد نبيل القط، عبد الرحمن المليجي، محمد السيد عطيه، أحمد الأعصر، أحمد يحيى، خالد مبروك، مصطفى سالم، مصطفى حسني، أحمد علم الدين، حماده فوزي الخولي.

وخاض الشهداء عدد من المباريات الودية، خلال فترة الإعداد، لتجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا، استعداداً للعودة من جديد للمشاركة في القسم الرابع، بعد غياب الموسم الماضي.