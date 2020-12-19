نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زلاكا يشارك في تدريبات بترول أسيوط بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بترول أسيوط، تواجد اللاعب الصاعد محمود عبد الحفيظ الشهير بـ "زلاكا" مهاجم فريق الشباب، خلال الموسم الحالي، بدوري القسم الثاني.

ويعد عبد الحفيظ من مواليد 1999 ونجح في تقديم أوراق إعتمادة بالفريق الأول ببترول أسيوط خلال الموسم الحالي بالقسم الثاني.

ويملك زلاكا موهبة كبيرة رغم سنه الصغير، حيث يشارك في مركز المهاجم، وينتظرة مستقبل كبير في الملاعب لما يملكة من موهبة وقدرة تهديفية فائقة.