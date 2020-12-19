نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد نهاية الجولة الثانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت فعاليات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2020-2021، والتي اختتمت بمواجهة الأهلي وغزل المحله، وجاءت لصالح بطل الدوري الموسم الماضي بثلاثية نظيفة، ليتربع علي عرش الدوري مبكرًا.

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" ترتيب جدول ترتيب الدوري، بعد نهاية الجولة الثانية والتي أقيمت على مدار ثلاثة أيام، بواقع ثلاث مباريات في كل من الأربعاء والخميس والجمعة.

ويعتلي الأهلي الترتيب برصيد 6 نقاط، بعدما حقق انتصارين علي مصر المقاصة وغزل المحلة علي الترتيب، بنتيجة 3-1 و 3-0، وبنفس الرصيد من النقاط الصاعد حديثًا سيراميكا كليوباترا بعدما تفوق على الإنتاج الحربي (2-0) و البنك الأهلي (3-1).

ويأتي أسوان مفاجأة الدوري حتي الآن في المركز الثالث برصيد 6 نقاط أيضًا، بعدما حقق فوز مهم علي إنبي بهدف نظيف، ثم تلاه بفوز بهدفين مقابل هدف علي طلائع الجيش.

ويتشارك في المركز الرابع حتي المركز السادس الثلاثي "الزمالك و وادي دجلة و الإتحاد السكندري" برصيد أربع نقاط لكل منهم، وحقق الفارس الأبيض فوز علي المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، وتعادل إيجابي بهدف لكل فريق أمام بيراميدز، بينما الغزلان تعادل مع البنك الأهلي الصاعد حديثًا 1-1، وفاز علي المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، واستطاع سيد البلد تحقيق فوز ثمين على بيراميدز بهدفين لهدف، وتعادل مع سموحة بنتيجة 1-1.

ويتواجد إنبي في المركز السابع برصيد 3 نقاط، حيث سقط أمام أسوان بهدف نظيف، وتغلب على المقاصة بهدف نظيف، ومن المركز الثامن حتي الحادي عشر، يتواجد الرباعي "الإسماعيلي، الجونة، سموحة، المصري" برصيد نقطتين لكل فريق، الدراويش تعادل مع المصري سلبيًا، ثم تعادل إيجابي بثلاثية مقابل مثلها أمام الإنتاج الحربي في أجمل مباريات الدوري حتي الآن.

بينما الجونة تعادل مع الجيش بهدف لكل فريق، وهي نفس نتيجة مواجهته ضد المصري، بينما سموحة تعادل مع غزل المحلة العائد الى الدوري من جديد بهدف لكل فريق، ثم تعادل بنفس النتيجة مع زعيم الثغر، وذكرنا نتائج الفريق البورسعيدي سلفًا.

ومن المركز الثاني عشر حتي السادس عشر، يتواجد الخماسي "طلائع الجيش، بيراميدز، الإنتاج الحربي، البنك الاهلي، غزل المحلة"، برصيد نقطة واحدة فقط، الجيش تعادل مع الجونة بهدف لكل منهما، وخسر من أسوان، بيراميدز خسر من الإتحاد السكندري وتعادل مع الزمالك، أبناء مختار مختار خسروا من سيراميكا، وتعادلوا مع الدراويش، البنك الأهلي تعادل مع دجلة وخسر من سيراميكا، المحلة تعادل مع سموحة، وخسر بثلاثية نظيفة أمام الأهلي.

ويتواجد فريقان بدون أي رصيد من النقاط في المركزين 17 و 18، مصر المقاصة والمقاولون العرب، الأول خسر من الأهلي ثم إنبي، والذئاب خسروا من الزمالك ثم دجلة.