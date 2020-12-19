كل سنة وانت أسد.. هاشتاج ميلاد الشناوي السد العالي يتصدر الترند

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج # ميلاد الشناوى السد العالى وجاء ذلك احتفالا بعيد ميلاده الـ 32 .

وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا و جاءت التعليقات كالاتي:

عيد ميلاد الشناوي عيد ميلاد الراجل المخلص الشناوي الاصلي حارس مصر الأوحد وليس له فروع اخرى

اليوم عيد ميلاد محمد الشناوي سد الأهلي وأفضل حارس في أفريقيا وجه مبتسم بثلاثة قلوب ، كل سنة وإنت طيب وعقبال سنين كتيره حلوه في سعادة ودايمًا مفرح كل الأهلاوية

محمد الشناوى كل مره في كل ماتش يثبت انه احلى صغقه واغلى حاجة جت للنادى الاهلى ♥ كان الله في عونك ايها الاخطبوط

حارس وقائد الفريق الأسد بتاعنا اللي كان وحش حلو علينا ورفعنا التاسعه وان شاء الله نرفع العاشرة ، كل سنه وانت طيب يا شناوي

اول حارس اقنعنى من بعد الحضرى ، كل سنه وانت اسد يا شنو و هتفضل الافضل في القارة

الشناوي اثبت نفسه وقدمها بشكل ولا اروع الموسم الماضي واثبت انه قد الشارة كلام اللعيبة عنه وعن اللي بيعمله معاهم، طمنا كتير على حراسة المرمى وعلى جدارته حمل شارة قيادة النادي الاعظم في الشرق الاوسط

فى عيد ميلاده اول كلين شيت فى الموسم ، شد حيلك معانا يا كابتن محمد الشناوى ، عاوزين رقم قياسي تاريخى الموسم ده.