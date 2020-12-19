الحمد لله.. كهربا يشارك جمهوره باحتفاله بهدفه في شباك المحلة

نشر لاعب النادي الأهلي محمود كهربا صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وظهر محمود كهربا في الصورة محتفلا بهدفة الثاني وعلق علي الصورة قائلا : Ni Ni Ni ????⚡ +3 الحمد لله دائما

أحرز الأهلي الهدف الثاني فى شباك غزل المحلة ، من عمر الشوط الثاني ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب السلام في الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف الأهلي الثاني فى الدقيقة 79 عن طريق كهربا من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء .

وافتتح الأهلي التهديف فى الدقيقة 49 عن طريق محمد شريف بعد تمريرة رائعه من علي معلول ليتوغل ويراوغ حارس مرمى غزل المحلة ويسددها بإتقان لتسكن الشباك .