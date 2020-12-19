رئيس بعثة الشباب: قدمنا 13 سببا لإعادة مباراة منتخبنا أمام تونس

علق جمال محمد علي، رئيس بعثة منتخب الشباب في تونس، على موقف مباراة مصر وتونس وحقيقة الاحتجاج لدى كاف لاعتبار مصر منسحبا.
وقال جمال محمد علي في تصريحات عبر برنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "قمت بتقديم احتجاج لدى كاف وشرحت كافة التفاصيل وقمنا برصد كافة المظالم التي تعرضنا لها في ١٣ نقطة".
وأتم: "قدمنا 13 سببا لإعادة مباراة منتخبنا أمام تونس".
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