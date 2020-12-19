نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل فريق ليفربول ضيفا ثقيلا على حساب منافسه كريستال بالاس، اليوم السبت 19 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السيلهرست بارك، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقد حقق الريدز فوزا صعبا في الجولة الماضية أمام توتنهام هوتسبير، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي اقيمت على ملعب أنفيلد.

واستقر يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، على التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته امام فريق كريستال بالاس، حيث جاءت التشكيلة المتوقعة كالتالي :-

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: الكسندر ارنولد - فابينيو - ويليامز - روبرتسون.

خط الوسط: فينالدوم - جوردان هندرسون - نابي كيتا.

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو فيرمينو.