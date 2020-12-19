هداف الأهلي القادم.. هاشتاج محمد شريف يتصدر الترند

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج محمد شريف و جاء ذلك بعد احرازة هدفين ضد فريق غزل المحلة، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الثانية من بطولة الدوري.

و تصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا و جاءت التعليقات كالاتي :

هيبقى من أفضل اللاعبين فى الدورى المصرى ان شاء الله

محمد شريف ماشاء الله عليه، لاعب رائع ومفيد جدا للأهلي

شايفه جاى بإذن الله مهاجم مصر الأول شكرًا حلمى طولان أول من اكتشفه فى المكان ده

محمد شريف ان شاء الله هيكون هداف الدورى السنة

محمد شريف مشروع مهاجم تقيل والله وأداء جميل النهاردة كان ينقصه التوفيق هايل جدًا بس محتاج يطمع شوية

هداف الاهلي القادم بأذن

اتمني حتي بعد عودة مروان ان محمد شريف يأخذ فرصته كأساسي...مستقبل هجوم الاهلي

وعبر محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على غزل المحلة، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الثانية من بطولة الدوري.

وقال شريف إنه يسعى دائمًا إلى تقديم أفضل ما لديه ليكون إضافة إلى الفريق، وقد حالفه التوفيق في الكرة التي سجل منها هدف المباراة الأول وكذلك هدفه الشخصي الثاني والثالث في المباراة، مشيرًا إلى أن أداء الأهلي كان مميزًا خاصة في الشوط الثاني، وحصد النقاط الثلاث.

وأكد أنه كلاعب محترف جاهز للمشاركة في أي مركز يراه الجهاز الفني، خاصة أن الفريق لديه طموحات كبيرة بالفوز بكل البطولات التي يشارك فيها، سواء على الصعيدين القاري أو المحلي.