كشف أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، عن التشكيل الأمثل لعام 2020 بعدما اختار محمد الشناوي حارس الأهلي أفضل لاعب وفايلر أفضل مدرب.
وأكد أحمد بلال في تصريحات عبر برنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار : "مصطفى محمد ضمن تشكيل الأفضل في عام 2020".
وأوضح: "التشكيل الأمثل هو محمد الشناوي، علي معلول، الونش، أيمن أشرف، محمد هاني، فرجاني ساسي، عمرو السولية، بن شرقي، زيزو، أفشة".
وأتم:"في مركز رأس الحربة فإن محمد شريف ومصطفى محمد هما الأفضل".
أشاد أحمد بلال، بمستوى محمد شريف وعدد مميزاته مشيرا الى انه ينقصه أمر وحيد وهو استغلال الكرات العرضية بالشكل الأمثل.
وأكد "الأهلي بعد تألق محمد شريف ووجود مروان محسن وصلاح محسن لا يحتاج للتعاقد مع رأس حربة جديد، لو محمد شريف استمر بنفس المستوى وطور من نفسه أكثر فإن الأحمر لا يحتاج رأس حربة جديدة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد بلال يختار مصطفى محمد في التشكيل الأفضل لعام 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.