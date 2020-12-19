أحمد بلال يختار مصطفى محمد في التشكيل الأفضل لعام 2020

كشف أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، عن التشكيل الأمثل لعام 2020 بعدما اختار محمد الشناوي حارس الأهلي أفضل لاعب وفايلر أفضل مدرب.

وأكد أحمد بلال في تصريحات عبر برنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار : "مصطفى محمد ضمن تشكيل الأفضل في عام 2020".

وأوضح: "التشكيل الأمثل هو محمد الشناوي، علي معلول، الونش، أيمن أشرف، محمد هاني، فرجاني ساسي، عمرو السولية، بن شرقي، زيزو، أفشة".

وأتم:"في مركز رأس الحربة فإن محمد شريف ومصطفى محمد هما الأفضل".