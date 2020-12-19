جمال محمد علي: اتحاد شمال افريقيا يتعنت ضد مصر

كشف جمال محمد علي رئيس بعثة منتخب مصر للشباب في تونس تفاصيل الاحتجاج الذي تقدم به إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مشيرًا إلى أن اتحاد شمال إفريقيا يتعنت ضد مصر.

وقدم جمال محمد على رئيس بعثة منتخب مصر ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري احتجاجًا إلى كاف مطالبان بإعادة مباراة منتخب الفراعنة الشباب أمام تونس في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا للشباب المقرر إقامتها في موريتانيا. طالع التفاصيل من هنا.

وقال جمال محمد في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "النهار": "قمت بتقديم احتجاج لدى الاتحاد الإفريقي وشرحت كافة التفاصيل وقمنا برصد كافة المظالم التي تعرضنا لها في 13 نقطة، وقدمنا 13 سبب لإعادة مباراة منتخبنا أمام تونس".

وتابع: "الحكم ألغى مواجهة تونس رغم إبلاغ المراقب لنا بإقامة المباراة".

وواصل: "المراقب أعاد لنا جوازات السفر وأوراق مسحات كافة اللاعبين وأبلغنا بإقامة اللقاء ولكن تفاجأنا بقرار الحكم، الفحوصات الأخيرة اثبتت تحسن تحاليل واشعة كافة اللاعبين والكابتن ربيع ياسين، من المنتظر شفاء عدد من لاعبي منتخبنا قبل المباراة القادمة".