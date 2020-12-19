مدرب تونس: لا نمانع إعادة مباراة منتخب مصر حال موافقة كاف

كشف ماهر الكنزاري المدير الفني لمنتخب شباب تونس موقفه من إعادة المباراة مع نظيره المصري في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا والمقرر إقامتها في موريتانيا.
كاف قرر إلغاء مباراة مصر وتونس التي كان من المقرر إقامتها أمس الجمعة بسبب عدم اكتمال العدد القانوني المسموح به للتواجد بقائمة المباراة، حيث لم يتم إثبات جاهزية 16 لاعبًا على الأقل لخوض اللقاء.
وقال الكنزاري في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "النهار": "نحن تواجدنا في المباراة أمس، وكنا جاهزين لخوضها ولكن اللجنة المنظمة هي من رفضت".
واختتم: "لا نمانع إعادة مباراة مصر حال موافقة الاتحاد الإفريقي واللجنة المنظمة بعد تظلم منتخب مصر".
جدير بالذكر أن اتحاد الكرة ورئيس بعثة منتخب مصر تقدما باحتجاج رسمي إلى كاف بسبب ما حدث، مطالبان إعادة المباراة.
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