أحمد بلال: مباراة بيراميدز والزمالك كانت بين فريقبن ينافسان على وصافة الدوري العام

تحدث أحمد بلال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأسبق عن مباراة الزمالك وبيراميدز الأخيرة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري المصري.

وكان الزمالك وبيراميدز قد تعادلا إيجابيًا بهدف لكل فريق، حيث تقدم بيراميدز عن طريق الوافد الجديد أحمد الشيخ، ثم تعادل الزمالك من خلال مصطفى محمد.

وقال أحمد بلال في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "النهار": "الزمالك وبيراميدز فريقان يتنافسان على المركزين الثاني والثالث لأن المركز الأول محسوم".

وأوضح: "هما فريقان يلعبان لكي يصل أحدهما لدوري أبطال إفريقيا والآخر إلى الكونفدرالية وبالتأكيد النقطة تفرق معهما".

واسترسل: "الزمالك ينافس كل موسم لكن على المركز الثاني، وتوقعاتي للدوري الأهلي بطلًا وفي المركز الثاني الزمالك والثالث بيراميدز".

وبشأن هدف بيراميدز الملغي أمام الزمالك؟، أجاب: "هذا تهريج، الكرة ليست تسللا، وواضحة للأعمى، لو الفار لم يكن متواجدا فأبلغونا واحترموا عقل المشاهد".