لاعب المحلة: تمنينا نتيجة ايجابية أمام بطل الثلاثية لإهدائها إلى مدربنا

قال إسلام فؤاد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، إنهم كانوا يتمنون تحقيق نتيجة إيجابية في مباراتهم أمام الأهلي لإهدائها لمديرهم الفني خالد عيد الذي يُعاني من عارض صحي.

وأضاف فؤاد، في تصريحات لفضائية أون تايم سبورت عقب مباراتهم أمام الأهلي: "نواجه الأهلي فريق كبير توّج بالدوري والكأس وأفريقيا وكنا نتمنى الخروج بنتيجة إيجابية ولكن الحمدلله على ماحدث".

وتابع لاعب غزل المحلة: "أغلقنا صفحة الأهلي ونفكر في الثلاثة نقاط المقبلة لندخل إلى مرحلة وسط الدوري مبكرًا وكنا نتمنى النقاط الثلاثة اليوم لإهدائها لكابتن خالد".

وأتم اللاعب تصريحاته بالإشارة إلى أن سبب استقبال شباكهم لثلاثة أهداف في الشوط الثاني يعود إلى "سرحان وقلة تركيز" للاعبين فلديهم لاعبين يخوضون الممتاز للمرة الأولى: "بإذن الله نتدارك الأمور ونعوض في الفترة المقبلة".