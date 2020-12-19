نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعطى بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، الضوء الأخضر نحو بيع نجم الفريق، خلال الميركاتو الشتوي القادم.

وأكدت مصدر مقربة من القلعة الحمراء، عن رغبة موسيمان في بيع الإنجولي جيرالدو دا كوستا، نجم الفريق، في يناير المقبل.

ويأتي ذلك في ظل رغبة موسيماني في ضم مهاجم أجنبي جديد، في ظل اكتمال عدد اللاعبين الأجانب.

وأبلغ المدير الفنى، لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، بعدم حاجته للاعب، واستعجل سرعة تسويقه لإنهاء الصفقة الجديدة، خاصة بعد غلق صفقة التوجولى لابا كودجو، مهاجم العين الإماراتى، بسبب طلب النادى الإماراتى انتقال حسين الشحات، مقابل الموافقة على رحيل المهاجم التوجولى للقلعة الحمراء، الأمر الذى رفضه الجهاز الفنى للأهلى، بداعى حاجة الفريق، إلى جهود الشحات فى الفترة المقبلة، باعتباره من الأعمدة الرئيسية للفريق.

وكشف مصدر مسئول، أن اللجنة وافقت علي التعاقد مع صفقة سوبر، خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، للمشاركة في كأس العالم للأندية، بعد رفض فكرة التعاقد مع لاعب محلي.

وكانت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، قد أغلقت ملف التعاقد مع التوجولي لابا كودجو، مهاجم العين الإماراتى بعد المغالاة التي حددها اللاعب للحصول علي 3 ملايين دولار، راتبًا سنويًا للموافقة علي العرض الأحمر.