لن أحمل الحارس المسئولية.. مدرب المحلة: كنت أتمنى استقبال أهداف ملعوبة من الأهلي

قال طارق غيدة المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، إنه كان يتمنى أن يستقبل أهداف من النادي الأهلي من كرات ملعوبة وليس أخطاء فردية من عناصر الفريق.
وقال غيدة في تصريحاته عقب الخسارة أمام الأهلي: "كنت أتمنى أن نستقبل أهداف من كرات ملعوبة، لن أحمل الحارس المسئولية لكن أتمنى أن نكون أفضل في المباراة المقبلة."
وقال مدرب غزل المحلة: "عناصر الفريق مازالت تفتقد للخبرة في المباريات التي نلعبها بالدوري الممتاز، والأهداف التي استقبلها الفريق كانت من أخطاء فردية."
وفاز النادي الأهلي على ضيفه غزل المحلة بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت أمس الجمعة ضمن الجولة الثانية من دوري we المصري على ستاد الأهلي we السلام.
ورفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط ليكون أحد 3 أندية تمكنت من الفوز في أول جولتين، بينما بقى المحلة برصيد نقطة واحدة من التعادل في أول جولة أمام سموحة بهدف لكل فريق.
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