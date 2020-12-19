فيفا يعرفوني جيدا.. أحمد مجاهد يسرد كواليس تعيينه رئيسا للجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة

كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة المصري المعين من الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن تفاصيل تعيينه خلفًا لعمرو الجنايني عن طريق"فيفا".
وقال أحمد مجاهد في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر": "فيفا هو من اختارني مع أعضاء اللجنة الثلاثية، هاني أبو ريدة سُئل وكان له دور رئيسي في اختيار اللجنة الخماسية، ولكن هذه المرة فيفا قرر أن يقوم بتعيين شخص يعرفوه مباشرة، بغض النظر عن دور أبو ريدة ودعمه".
وأوضح: "التكليف الصادر من فيفا أن نظل في منصبنا شهرين حتى 31 يناير ونجهز لانتخابات جديدة، ونحن نتواصل مع كل الجهات المعنية لكي نخرج من هذا الموضوع بشكل يليق بسمعة مصر وبتاريخ الاتحاد المصري الذي سيحتفل بمرور مائة عام على نشأته".
واختتم: "قرار إقالة اللجنة الخماسية وتعيين ثلاثية قد يكون مفاجئا للرأي العام ولكن ليس مفاجئًا لمن يعلمون ببواطن الأمور، سنكون حريصين على تقديم شكل يليق بمصر".
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