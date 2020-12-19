رضا عبد العال: التجديد لـ ساسي أمر ضروري لاستقرار الزمالك وانتقاله للأهلي وارد.. فيديو

طالب رضا عبد العال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، اللجنة الفنية المسئولة علي فريق كرة القدم بنادي الزمالك التجديد مع اللاعبين التي ستنتهي عقودهم خلال الفترة المقبلة.

وقال رضا عبد العال، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي مهيب عبد الهادي، ببرنامج "اللعيب"، المذاع علي قناة "أم بي سي مصر"، إن اللجنة الفنية مطالبة خلال الفترة المقبلة التعاقد مع لاعبي الفريق الأول قبل إنتهاء عقودهم، وتعديل عقود البعض الآخر.

وتابع: فرجاني ساسي معشوق جماهير نادي الزمالك، ويجب التجديد له خلال الفترة الحالية، مشيرا أنه لاعب محترف ومن الممكن انتقاله للأهلي أو أي نادي آخر بسبب المقابل المادي.

وأستكمل: لو أنا مسئول في الزمالك ولم أجدد لفرجاني ساسي أرحل علي طول، موضحا أن هناك تخبط كبير داخل النادي بسبب الأزمة المالية.

وأختتم: أطالب اللجنة الفنية بالتجديد لفرجاني وأوباما من أجل نادي الزمالك وجماهيره والحفاظ علي استقرار الفريق.