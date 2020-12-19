الرياضة

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره فالنسيا اليوم السبت 19 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

وستلعب مباراة فريق برشلونة ضد نظيره فالنسيا اليوم في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز في تمام الساعة الخامسة وربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب كامب نو.

ومن المتوقع أن يبدأ برشلونة مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: ديست، أراخو، لينجليه، ألبا.

خط الوسط: دي يونج، بوسكيتس، بيدري.

خط الهجوم: برايثوايت، جريزمان، ميسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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