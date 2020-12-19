نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد أوناجم يتلقى عرضا من الدوري السعودي للرحيل عن الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى النجم المغربي محمد أوناجم جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، عرضا من أحد أندية الدوري السعودي، للرحيل عن الأبيض في الميركاتو الشتوي المقبل.

ويدرس مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك، العرض المقدم للنجم المغربي محمد أوناجم للرحيل إلى الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية.

من جانبه طلب مسؤولو الزمالك من المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، حسم قراره بشأن رحيل محمد أوناجم في يناير المقبل.

الجدير بالذكر أن محمد أوناجم كان قد إنضم إلى صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في الميركاتو الصيفي السابق قادما من الوداد البيضاوي المغربي.