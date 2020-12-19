نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بايرن ميونيخ ضد باير ليفركوزن في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل بايرن ميونيخ مساء اليوم السبت 19 ديسمبر، ضيفاً على ملعب "باي أرينا" لمواجهة باير ليفركوزن، في قمة مواجهات الجولة 13 من الدوري الألماني.

ويسعى النادي البافاري لتحقيق الفوز على حساب ليفركوزن المتصدر، ومن ثم انتزاع الصدارة مجدداً.

يحتل ليفركوزن صدارة البوندسليجا برصيد 28 نقطة من 12 مباراة، مقابل 27 نقطة لبايرن ميونيخ، يحتل بها المركز الثاني.

وسوف تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة، الخامسة والنصف بتوقيت جرينتش.

ومن المنتظر أن يبدأ بايرن ميونيخ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

الدفاع: بينيامين بافارد - دافيد ألابا - جيروم بواتينج - ألفونس ديفيز.

الوسط: كورنتين توليسو - جمال موسيالا - سيرج جنابري - توماس مولر - كينجسلي كومان.

الهجوم: روبيرت ليفاندوفيسكي.