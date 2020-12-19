نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة يوفنتوس ضد بارما في الدوري الإيطالي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل يوفنتوس ضيفاً على ملعب "إينيو تارديني" مساء السبت 19 ديسمبر، لمواجهة نظيره بارما، في الجولة 13 من الدوري الإيطالي.

ويسعى يوفنتوس لتجاوز نتيجة التعادل خلال الجولة الماضية ضد أتالانتا، وتضييق الخناق على ميلان والإنتر، أصحاب المركزين الأول والثاني.

بينما يأمل بارما في تحقيق المفاجأة وإقصاء يوفنتوس، والتقدم في جدول الترتيب.

يحتل يوفنتوس المركز الثالث برصيد 24 نقطة، بينما يقبع بارما في المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة.

تذاع المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع بتوقيت القاهرة، الثامنة إلا الربع بتوقيت جرينتش، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD4.