نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهاجم الأهلي السابق يضع "البلدوز الجديد" للزمالك في تشكيلة الأفضل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق نجم الأهلي السابق، على التشكيل الأمثل لعام ٢٠٢٠ حيث قام باختيار محمد الشناوي حارس الأهلي أفضل لاعب وفايلر أفضل مدرب.

وقال أحمد بلال في تصريحات عبر برنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار : "مصطفى محمد ضمن تشكيل الأفضل في عام ٢٠٢٠".

وأوضح:"التشكيل الأمثل هو محمد الشناوي، علي معلول، الونش، أيمن أشرف، محمد هاني، فرجاني ساسي، عمرو السولية، بن شرقي، زيزو، أفشة".

وأتم:"في مركز رأس الحربة فإن محمد شريف ومصطفى محمد هم الأفضل".