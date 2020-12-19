قمة نارية بين بايرن ميونخ وليفركوزن بـ الدوري الألماني.. الليلة

يستضيف فريق باير ليفركوزن اليوم، السبت، نظيره بايرن ميونخ، في تمام السابعة والنصف مساءً، على ملعب باي آرينا، ضمن منافسات الجولة الـ 13، من مسابقة الدوري الألماني.

ويتسلح باير ليفركوزن بعامل الأرض من أجل تحقيق الفوز على بايرن ميونخ، وتأمين صدارته لجدول ترتيب البوندسليجا.

ولم يتذوق باير ليفركوزن طعم الخسارة في مسابقة الدوري الألماني هذا الموسم، حيث خاض 12 مباراة، فاز في 8 مباريات، وتعادل في 4 أخرى.

في المقابل، يدخل العملاق البافاري بقيادة نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي مباراة اليوم تحت شعار لا بديل عن الفوز، من أجل استعادة الصدارة.

وحصد روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ، جائز أفضل لاعب في العالم "ذا بيست" أمس الأول، الخميس، بعد صراع مع كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، وليونيل ميسي، لاعب برشلونة.

يذكر أن بايرن ميونخ أهدر 9 نقاط في سباق المنافسة على لقب الدوري الألماني هذا الموسم، حيث خاض 12 مباراة، فاز في 8 مواجهات، وتعادل 3 لقاءات، وخسر مباراة وحيدة.

ويتصدر باير ليفركوزن جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني برصيد 28 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن بايرن ميونخ صاحب المركز الثاني.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الألماني، شالكه مع بيليفيلد، بوروسيا مونشجلادباخ مع هوفنهايم، ماينز مع فيردر بريمن، أوجسبورج مع فرانكفورت، لايبزيج مع كولن.

يذكر أن مباريات الدوري الألماني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.