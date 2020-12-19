يقام اليوم السبت 19 ديسمبر 2020، عدد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة برسيبوليس الإيراني وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي في نهائي دوري أبطال آسيا. ويستعرض موقع "دوت الخليج" الإخباري أهم مواعيد المباريات على النحو التالي: نهائي دوري أبطال آسيا برسيبوليس الإيراني × أولسان هيونداي الكوري الجنوبي - 02:00 مساءً - بي إن سبورتس 7 الدوري الإنجليزي الممتاز كريستال بالاس × ليفربول - 02:30 مساءً - بي إن سبورتس 2 ساوثهامتون × مانشستر سيتي - 05:00 مساءً - بي إن سبورتس 2 إيفرتون × آرسنال - 07:30 مساءً - بي إن سبورتس 2 نيوكاسل يونايتد × فولهام - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 2 الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد × إلتشي - 03:00 مساء - بي إن سبورتس 3 برشلونة × فالنسيا - 05:15 مساء - بي إن سبورتس 3 إشبيلية × بلد الوليد - 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3 الدوري الإيطالي بارما × يوفنتوس - 09:45 مساء - بي إن سبورتس 4 الدوري الألماني باير ليفركوزن × بايرن ميونخ - 07:30 مساء - بي إن سبورتس 5 الدوري الفرنسي مارسيليا × ستاد ريمس - 08:00 مساء - بي إن سبورتس 6 نيس × ليون - 10:00 مساء - بي إن سبورتس 6

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نهائي دوري أبطال آسيا.. مواعيد مباريات اليوم السبت 19 - 12 - 2020 والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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