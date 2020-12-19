الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يسعى لاستعادة الانتصارات عبر بوابة بارما

يحل فريق يوفنتوس ضيفا ثقيلا على نظيره بارما، اليوم السبت، في تمام العاشرة إلا ربع مساء، على ملعب اينيو تارديني، ضمن منافسات الجولة الـ 13، من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويسعى يوفنتوس بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو لاستعادة نغمة الفوز في مباراة اليوم أمام بارما، بعد التعادل أتلانتا بهدف لمثله في الجولة الماضية.

وأهدر فريق يوفنتوس 12 نقطة في مسابقة الدوري الإيطالي هذا الموسم، حيث خاص 12 مباراة، فاز في 6 مواجهات وتعادل في 6 آخرين.

ويفقد فريق يوفنتوس لخدمات الأرجنتيني باولو ديبالا في مباراة اليوم بسبب معاناته من إجهاد في العضلات.

ويدخل يوفنتوس مباراة بارما بقائمة تضم كلا من:

حراسة المرمى: بوفون - تشيزني - بنسوليو.