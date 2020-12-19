ليفربول في مهمة الحفاظ على صدارة البريميرليج أمام كريستال بالاس.. اليوم

ويتصدر ليفربول حامل اللقب، ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، منفردًا.
وجاء ذلك بعدما خطف ليفربول فوزا قاتلا، من منافسه على الصدارة توتنهام، في قمة الجولة الماضية بنتيجة 2-1.
ولم يتلقى ليفربول غير هزيمة وحيدة، وحقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 4 مواجهات.
ويسعى الريدز بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب لتحقيق الفوز على كريستال بالاس، من أجل الحفاظ على الصدارة، مع انقضاء الثلث الأول من الموسم.
ويعاني ليفربول من إصابات عديدة، حيث سيفتقد كل من المدافعين فيرجيل فان دايك، وجو جوميز، وكوستاس تاسيميكاس، وجويل ماتيب، والمهاجم دييجو جوتا، كما يغيب تياجو ألكانتارا ونابي كيتا وجيمس ميلنر وشيردان شاكيري.
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