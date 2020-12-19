مسحة طبية للاعبي الأهلي قبل رحلة النيجر

يخضع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمسحة طبية ظهر اليوم، السبت، استعدادًا للسفر إلى النيجر لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

ويجري الأهلي مسحة طبية وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص بمواجهات الفريق خارج مصر.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على غزل المحلة أمس، في المباراة التي أقيمت على استاد الأهلي بالسلام، في الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويعود الفريق الأحمر للتدريبات اليوم باستاد مختار التتش على أن يختتم تدريباته غدا ثم يغادر للنيجر بطائرة خاصة.