رئيس اتحاد الكرة الجديد يوجه رسالة إلى عمرو الجنايني

وجه المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة، رسالة إلى مجلس إدارة الجبلاية السابق.

وقال أحمد مجاهد، عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مقدر تمامًا المشاعر الفياضة والتهاني المنهمرة، وليلتمس الإخوة والأصدقاء لي العذر لعدم استطاعتي الرد على هذا السيل الجارف من الاتصالات والرسائل".

وأضاف: "أود أن أتقدم بالشكر للإخوة الأعزاء أعضاء اللجنة السابقة، وأدعو الله أن يوفقني بمعاونة الزملاء الشباب الجدد والعاملين بالاتحاد وأندية الجمعية العمومية والإعلام وأجهزة الدولة المصرية لإعادة جميع الأمور لنصابها الصحيح.

ودخل المهندس عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات السابق فى اتحاد الكرة، ضمن المرشحين لخلافة مازن مرزوق الذى تقدم باستقالته مؤخرا من منصبه الحالى برئاسة مسابقات الجبلاية.

وخرج خالد كامل، رئيس لجنة المسابقات بالقسم الثاني، من قائمة الترشيحات لخلافة مازن مرزوق نظرا لدواعٍ صحية بعد إجرائه عملية جراحية مؤخرا منعته من مباشرة مهام عمله فى دورى المظاليم.

وأكد مصدر مقرب من مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة، تقديم الأخير استقالة شفوية إلى اللجنة الثلاثية فى الجبلاية برئاسة المهندس أحمد مجاهد.

وقال المصدر إن مازن مرزوق أخطر اللجنة الثلاثية باستقالته من منصبه نظرا لظروف خاصة.

ومن المقرر أن تنظر اللجنة الثلاثية أمر استقالة مازن مرزوق من رئاسة لجنة المسابقات وتعيين البديل فى الفترة المقبلة.

وجاءت أبرز المعلومات عن ثنائى اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة محمد الشواربي وأحمد عوض بعد القرار الصادر من الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) بتعيين كل منهما على النحو التالي:

وتقلد محمد الشواربي، عضو اللجنة الثلاثية الجديدة بالجبلاية، منصب مدير لجنة المسابقات السابق بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، وسبق وتولى مهمة مدير بطولة دوري أبطال أفريقيا ومدير كأس الأمم الأفريقية.

فيما سبق لأحمد عوض تقلد منصب رئيس لجنة الشباب السابق في النادى الأهلي.

وتعقد اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد مؤتمرا صحفيا خلال أيام فى مقر الجبلاية بالجزيرة.

ومن المقرر أن تقدم اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة أعضاءها إلى وسائل الإعلام، إلى جانب الكشف عن خارطة الطريق خلال الفترة المقبلة.

وأشاد الدكتور محمد فضل الله، المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولى، باختيار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للمهندس أحمد مجاهد رئيسا للجنة الثلاثية لاتحاد الكرة.

وقال الدكتور محمد فضل الله، فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج": "اختيار موفق من الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا للأخ والصديق المهندس أحمد مجاهد لرئاسة اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة بالتوفيق".

وأضاف: "اختيار الفيفا صائب فى اختياره للمهندس أحمد مجاهد لثلاثة اعتبارات هى:

أولا:- الفيفا عندما قرر لجنة ثلاثية مرة أخرى إنما جاء بها لأن اللجنة الخماسية لم تلتزم بإجراء الانتخابات فى الاتحاد المصرى لكرة القدم، وهو ما حذرت منه، كما ذكرت أن الفيفا لن يترك إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم دون انتخابات، الأمر الآخر اللجنة الثلاثية برئاسة المهندس أحمد مجاهد هى لجنة لها دور محدد وهو إجراء الانتخابات، فى فترة محدده لا تزيد على شهرين.

ثانيا: المهندس أحمد مجاهد شخصية تفهم جيدا الأنظمة واللوائح المعنية بكرة القدم والنظم القانونية لإجراء العمليات الانتخابية وله خبرة كبيرة فى هذا الأمر.

ثالثا: هذه ليست لجنة لإدارة اتحاد ولكن لجنة لها مهمة محدده لفترة محددة، وفى النهاية تلك اللجان لا تستطيع أن تفعل شيئا دون موافقة الجمعية العمومية للاتحاد المصرى لكرة القدم.

وقرر الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا)، اختيار اللجنة الثلاثية الجديدة لإدارة تحاد الكرة بعد رحيل اللجنة التي ترأسها عمرو الجنايني خلال الفترة الماضية.

وسيتولى أحمد مجاهد ومحمد الشواربي وأحمد حسام عوض لجنة إدارة اتحاد الكرة لحين عقد جمعية عمومية.

وفي وقت سابق، صدر خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الذي تضمن توجيه الشكر إلى اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني وتعيين لجنة ثلاثية جديدة تدير شئون الجبلاية.

وتنتظر اللجنة الثلاثية الجديدة المقرر تكليفها بتسيير شئون الجبلاية خلال الفترة المقبلة برئاسة المهندس أحمد مجاهد ثلاثة ملفات جاءت على النحو التالي:

أول الملفات الدعوة لانعقاد فعاليات الجمعية العمومية العادية قبل 31 يناير القادم وفقا لتعليمات صادرة في وقت سابق من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

ثاني الملفات بانتظار اللجنة الثلاثية تتمثل فى الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال فعاليات الجمعية العمومية العادية من أجل إدارة شئون الجبلاية وتسليم مقاليد الأمور إليه.

الملف الثالث تسيير شئون اللجان والإدارات داخل الجبلاية، فضلا عن إدارة ملف الدورى الممتاز والحرص على انتظام المسابقة المحلية خلال الفترة التى تتواجد بها اللجنة الثلاثية المؤقتة فى الجبلاية.