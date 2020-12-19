بعد تألقه مع اتحاد جدة.. أحمد حجازي يحتفل بالتأهل لدور الثمانية من كأس خادم الحرمين الشريفين

احتفل أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة السعودي ومنتخب مصر، بتأهل فريقه إلى دور الثمانية من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.
ونشر أحمد حجازي صورا له خلال المباراة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.
وتأهل الاتحاد على حساب الوحدة الى دور الثمانية من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بثلاثة أهداف دون رد، جاءت جميعها في الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت اليوم "الخميس" ضمن مباريات دور الستة عشر.
وجاء على رأس التشكيل الرسمي لنادي اتحاد جدة الدولي المصري أحمد حجازي المنتقل خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمة من سوت بروميتش ألبيون الإنجليزي.
سجل اليكساندر بريوفيتش هدفين متتاليين لنادي الاتحاد في بداية الشوط الثاني قبل أن يعزز التقدم اللاعب بيدرو هنريكي في مرماه بالخطأ ليرتقي الفريق للدور المقبل من البطولة المثيرة.
ومن المقرر أن يلتقي اتحاد جدة نادي الفتح الذي أطاح بحامل اللقب الهلال بطل الثلاثية في الموسم الماضي.
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