قبل مواجهة الأهلي.. حميدو قائد سونيديب: الزمالك المرشح الأول للتتويج بدوري الأبطال

ويستعد سونيديب لمواجهة الأهلي الأربعاء المقبل، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا وأضاف حميدو في تصريحات له:" إن الأهلي له تاريخ كبير في القارة الأفريقية، لكن كرة القدم لا تعرف المنطق، وكل شيئ ممكن خلال مواجهتنا".

قال اللاعب محمدو حميدو قائد فريق سونيديب بطل النيجر، إن الزمالك هو المرشح الأول للفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 200 - 2021.

وتابع:" تابعت نهائي دوري أبطال إفريقيا، لكن بصراحة لا أعرف أي لاعبين من الجيل الحالي للأهلي والزمالك".

وقال:" إنني أعرف فقط محمد صلاح " أفضل لاعب مصري حاليا"، وحسني وعبدربه ومحمد أبوتريكة".

وتابع:"الزمالك هو المرشح الأول للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم من وجهة نظري".